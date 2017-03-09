أظهر تسجيل مصور مثير للدهشة نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، صبيان من ولاية نيو جرسي الأمريكية وهما يؤديان حركات مذهلة بعجينية البيتزا في مطعم والدهما.

نشر الأمريكي كارمن تيستا تسجيلاً مصوراً على صحفته على فيس بوك، يظهر ولديه مايكل (12 عاماً) ونيكولاس (10 أعوام) وهما يقذفان عجينة البيتزا في الهواء ويتبادلانها فيما بينهما ببراعة.

وقال تيستا معلقاً على الفيديو: "لقد أظهر طفلاي مهاراتهما في اللعب بعجينة البيتزا في عدة برامج تلفزيونية بعدما ظهرا في مقطع فيديو على فيسبوك. قمت بتصويرهما وهما يؤديان حركاتهما المدهشة داخل مطعم البيتزا الذي أملكه".

ويذكر بأن صحيفة هافينغتون بوست كتبت مقالاً عن مهارات الابن الأكبر مايكل الأمر الذي جعل منه نجماً لامعاً في الصحافة الأمريكية، قبل أن يفجر مع شقيقه المفاجأة بمهاراتهما الفائقة في اللعب بعجينة البيتزا، وفقاً لما أورده موقع "يو بي آي" الإلكتروني.