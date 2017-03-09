اقتحم صيادون حديقة حيوان فرنسية وقتلوا وحيد قرن أبيض نادر بالرصاص وقطعوا قرنه في واقعة يعتقد أنها الأولى من نوعها في أوروبا التي يهاجم فيها وحيد قرن في الأسر ويقتل.

وقالت حديقة الحيوان إن الحارس عثر على وحيد القرن الذكر البالغ من العمر أربع سنوات ويدعى فينس مقتولا في محبسه في حديقة حيوان تواري على مسافة نحو 50 كيلومترا غربي باريس صباح اليوم الثلاثاء بعد الهجوم الذي وقع أثناء الليل.



وقالت الشرطة التي حققت في الجريمة إن اللصوص أطلقوا النار ثلاث مرات على رأس وحيد القرن وان أحد قرنيه نشر بمنشار حديد على الأرجح.

وتحظر معاهدة للأمم المتحدة الاتجار في قرون وحيد القرن كما أنبيعها محظورا في فرنسا.

لكن الطلب عليها قوي في دول آسيوية مثل فيتنام حيث تستخدم في العلاج التقليدي وتواجه الحكومات الافريقية صعوبات لوقف الصيد الجائر.

وقالت حديقة حيوان تواري أنها تعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها وحيد قرن في حديقة حيوان في أوروبا.

وأضافت في بيان إن سعر الكيلو من قرون وحيد القرن كان يبلغ 51ألف يورو (53900 دولار) في السوق السوداء عام 2015.

وتابعت الحديقة أن اللصوص اقتحموا ساحة الحيوانات البرية بالحديقة حيث يقيم وحيد القرن أثناء الليل وفتحوا البوابة المعدنية بالقوة.

ولم يتضرر وحيدا القرن الآخران المقيمان بالحديقة وهما جريسي (37 عاما) وبرونو خمسة أعوام.

والقرن الثاني لفينس كان قد قطع نصفه مما يجعل الحديقة ترجح أن اللصوص أزعجهم شيء فتركوه وفروا.

وأحضر فينس إلى حديقة تواري في مارس عام 2015 وكان قد ولدفي هولندا عام 2012.

وزادت أعداد وحيد القرن الذي كان يوشك على الانقراض في العالم من 83 في 2008 إلى 1215 في 2014 لكنها تراجعت في العامين الماضيين وفقا لبيانات حكومة جنوب أفريقيا.