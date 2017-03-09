تقدّم السفير البريطاني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فيليب برهام بالشكر الجزيل للسلطات في دولة الامارات خاصاً بالذكر شرطة أبوظبي وشرطة دبي على التعاون الوثيق والمستمر فيما يتعلق بتسليم المتهمين المطلوبين بين الدولتين، مشيرا إلى إصدار حكم 20 عاما على المتهم (م - أ) المتهم في عدة جرائم اعتداءات جنسية على الأطفال والذي حكم عليه غيابيا بـ 19 عاما بعد تسلمه من دولة الإمارات.

وقال السفير البريطاني: نحن ممتنون جدا للمساعدة والكفاءة المهنية لشرطة أبو ظبي وشرطة دبي، وأن القاضي فليتشر الذي ترأس فريق العمل في القضية عبر عن تقديره لدعم السلطات الإماراتية، والتعاون الممتاز مع وكالة الجريمة الوطنية لدينا، مثمنا الاستجابة السريعة وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين في سبيل القبض على الهاربين من العدالة ووقاية المجتمع.

ولفت السفير البريطاني إلى انه حكم على مغتصب الأطفال كما يطلق عليه بالسجن 20 عاما بعد أن تم ترحيله من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة المتحدة الشهر الماضي، وانه تمت إضافة سنة في الحكم الصادر بحقه بتهمة محاولة الهروب من العدالة.

تنسيق

من جانبه قال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي انه تم تلقي طلب من الانتربول الدولي بإلقاء القبض على المتهم (م - أ) بعد أن وردت معلومات بتواجده في دولة الإمارات في عام 2015، عقب إطلاق سراحه بكفالة في انتظار المحاكمة في 19 جريمة منفصلة من الجرائم الجنسية التي تستهدف الأطفال بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وقد حوكم وأدين بكل الجرائم غيابيا وحكم عليه بالسجن لمدة 19 عاما.

وأشار اللواء المنصوري إلى انه بعد تلقي طلب الملاحقة الدولية للمتهم وردت معلومات مؤكدة بتواجده في الدولة إلا أن تلك المعلومات لم تحدد موقعه بالضبط، وتم تشكيل فريق عمل وتبين انه يقيم في احدى الإمارات وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية لديها وإعداد كمين وإلقاء القبض على المتهم وتبين انه يحوز جوازي سفر.