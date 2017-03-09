يمكن لسترة هزازة أن تكون المنقذ لحياة المرضى، الذين أصيبوا بأزمات قلبية، وذلك باستخدام تقنية جديدة للموجات الصوتية ذات التردد المنخفض، بهدف استعادة تدفق الدم لقلوب المرضى.

والسترة مصممة ليتم ارتداؤها عقب وقوع الأزمة مباشرة. وتحتوي على جهاز يولد موجات صوتية ذات تردد منخفض لجعلها تهتز وتنشط الدورة الدموية للقلب. وتنتشر الموجات الصوتية عبر الصدر لتهز القلب وأوعيته الدموية، وتتغلب على الانسدادات التي توقف تدفق الدم، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

يقول الباحثون، الذين يخططون قريبا لبدء التجارب السريرية في «مركز جبل سيناء الطبي» في الولايات المتحدة، إن السترة تقلل الضرر المحتمل على القلب الذي قد يكون مميتا على المدى الطويل، وتعزز من آثار أدوية القلب، كما أنها تفتح الشرايين بشكل أسرع.

ويتعرض مئات الآلاف حول العالم لأزمات قلبية في كل عام، وعلى سبيل المثال تحدث أزمة قلبية لمريض كل 3 دقائق تقريبا في المملكة المتحدة.

وتحدث الأزمة عندما تنسد الشرايين التي تغذي عضلة القلب بالدم الحامل للأكسجين، بسبب جلطة أو نتيجة لتراكم الرواسب الدهنية. وإذا تم قطع إمدادات الدم، فإن ذلك الجزء من عضلة القلب يبدأ في الموت.

ويتوقف بقاء المريض على قيد الحياة أو وفاته، وكذلك أي ضرر طويل المدى يتعرض له، على القدر من العضلة الذي يموت أثناء الأزمة، فكلما صغرت المساحة المتضررة وتسارعت إزالة الانسداد، زادت فرصة البقاء على قيد الحياة والشفاء.