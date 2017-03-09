أصبحت بهناز شفيعي سائقة الدراجات النارية المحترفة البالغة السابعة والعشرين رمزا لكفاح الايرانيات اللواتي ينجحن في فرضن أنفسهن رغم قيود المجتمع هناك. حيث تمنع السلطات النساء من قيادة الدرجات النارية على الطرقات العامة، إلا أنها تسمح لهن منذ فترة قصيرة بركوبها على حلبات خاصة .عند مدخل إحداها في برند على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا غرب طهران رفعت لافتتان توضحان انها «مخصصة للنساء». وثمة حلبة قريبة للرجال اكثر وعورة وطولا.

مسار الحلبات محدد بشكل دقيق الا أن بهناز شفيعي تتدرب مع رجل هو جواد زنجاني الخبير المخضرم في سباقات موتوكروس التي يمارسها منذ 35 عاما.

وعلى دراجاتها النارية الكبيرة المعدة لكل الطرقات، تنطلق بهناز للقيام بقفزة كبيرة من 15 مترا.

وبفضل عنادها وتصميمها تمكنت هذه الشابة من تحقيق حلمها بحصولها على اذن للنساء بركوب الدراجات النارية على حلبة وتنظيم مسابقات والمشاركة فيها.

وتروي بهناز لوكالة فرانس برس واقفة امام دراجتها مرتدية بزة زرقاء وحمراء وسوداء «كنت في الخامسة عشرة عندما رأيت للمرة الاولى امرأة على دراجة نارية في بلدة صغيرة قرب زنجان (شمال). فوجئت وسألتها إن كان يحق للنساء ركوب الدراجة النارية فعلمتني كيف أركب وأحببت ذلك».