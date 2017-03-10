أصبحت الطيارة المصرية، نيفين درويش، أول سيدة عربية تقود طائرة نقل الركاب الأضخم في العالم، وذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

فقد أسندت شركة “طيران الإمارات” قيادة أكبر طائرة نقل ركاب في العالم، ضمن أسطولها، “إيرباص A380″، للطيارة المصرية، وذلك في رحلتها المتجهة من دبي إلى فيينا، بمشاركة الإمارتية عليا المهيري، وهي الأصغر سناً كضابط أول في الإمارات.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة ” طيران الإمارات” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو للحظة إقلاع الطائرة بقيادة نيفين درويش، وقد حظي مقطع الفيديو بأكثر من مليون و700 ألف مشاهدة.

وبدأت نيفين درويش الرحلة بقولها: “صباح الخير سيداتي ساداتي، معكم نيفين درويش أول طيار عربي من مصر يقود الطائرة الأكبر في العالم لنقل الركاب إيرباص A380، أشعر بالسعادة للقيام بذلك في رحلتنا المتجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى فيينا بمساعدة الضابط الأول للطائرة الشابة عليا المهيري من الإمارات”.

وعند هبوط الطائرة، تبادلت نيفين وعليا التهاني، معربة كل منهما عن السعادة للسفر مع الأخرى.

وظهرت الضابط الأول للطائرة عليا المهيري، في مقطع الفيديو تقول: “كابتن نيفين درويش حقاً طيارة ماهرة ومميزة للغاية، وتتسم بطباع هادئة أثناء الطيران تحت أي ظروف، ودائما تأتي للعمل كل صباح بنفس الابتسامة والإشراقة مثل أول يوم عمل”.

بينما علقت كابتن الطائرة نيفين درويش على كلام المهيري، بأنها “أول طيارة شابة إيجابية، وشخصيتها مميزة، وشعرت بالفخر للطيران معها، وتشكل فرصة كبيرة لخلق جيل كامل من الطيارين الإناث في المستقبل”.