تسببت مزحة مواطن سعودي في مطار "بالي" بإندونيسيا في إغلاق مدرج للطائرات لمدة ساعة أمس الأربعاء، وإنزاله من طائرة قبل وقت قصير من إقلاعها، وذلك بعد سماعه وهو يقول"الطائرة ستنفجر بعد إقلاعها".

ووفقا لـ"تواصل"نقلا عن صحيفة " نيوز" الأسترالية، والتي أشارت إلى أنه جرى استدعاء فرقة مكافحة المتفجرات وأمن الطيران لفحص الطائرة والأمتعة، وأكد المواطن للسلطات على أنه كان يمزح فقط.

وتحدثت الصحيفة عن أن مزحته تسببت في تأجيل إقلاع 11 طائرة بينهم 7 رحلات دولية و4 رحلات محلية.

وأضافت، أن المواطن وأصدقائه الأربعة جرى إنزالهم من الطائرة وأخذوا إلى قاعدة جوية عسكرية لاستجوابهم، كما تم إنزال أمتعتهم وجرى فحصها والتحقيق مع الأفراد الخمسة لعدة ساعات.

وأكدت على أن تلك القضية لاقت اهتماما بالغا لدرجة أن قادة شرطة بالي قام باستجواب الأفراد الخمسة بنفسه، الذين جرى اصطحابهم بعد ذلك إلى أحد الفنادق تحت حراسة أمنية، وسيتم اتخاذ قرار بشأن توجههم إلى جاكرتا اليوم الخميس.