احتفلت الإعلامية السعودية لجين عمران بحفل وداع عزوبية زميلتها الإعلامية المغربية مريم سعيد في حفل جمع الكثير من إعلاميات الشاشة والشخصيات الهامة.

شاركت لجين عمران جمهورها ومحبيها بتفاصيل الحفل عبر موقع السناب شات منذ لحظة خروجها من المنزل وحتى نهاية الحفل الذي جمع بين العفوية والرقص والفرح اللاتي شاركن بها زميلتهن مريم سعيد.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع مقطع الفيديو الذي صورته ، بل ولاقى الحفل إعجاب الكثير من متابعي الإعلامية لجين عمران.

تألقت مريم سعيد بفستان ذهبي ومكياج لتبدو مختلفة كعروس عن باقي زميلاتها أما كل من لجين عمران ومهيرة بن عبد العزيز فتألقن بإطلالات مختلفة.