علقت المذيعة المصرية حبيبة على الخلاف الذي نشب بينها وبين مذيعات برنامج نفسنة انتصار وهيدي كرم، من خلال حسابها على موقع Instagram .

ونشرت فيديو لها توجه فيه رسالة لجمهورها قائلة: "إن على الإنسان أن يخوض تجارب كثيرة ويتعلم منها وهذه ميزة الحياة"، موجهة الشكرلجمهورها على كل رسائل الدعم التي يقدموها لها.

وفي نهاية الفيديو قامت بإرسال قبلة في الهواء لجمهورها قائلة " إن هذه الحركة لا يمكن تقليدها " في إشارة لسبب خلافها مع انتصار.

وكانت قد نشبت مشادة كلامية بين مذيعات البرنامج في الحلقة الماضية انتهت بانسحاب حبيبة ورفضها استكمال الحلقة .

بدأ الخلاف عندما اتهمت انتصار حبيبة بأنها تقوم بتقليدها لترد عليها حبيبة قائلة: "إن الجميع يعرفون إنني لا أحتاج أن أقلدك فلا يوجد سبب لذلك فأنا أجمل وأذكى منك ومثقفة عنك وحضوري أحسن منك"، لتقاطعها هيدي كرم مؤكدة على حضور انتصار الفائق امام الكاميرات .