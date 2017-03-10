أظهر فيديو انتشر مؤخراً عملية إنقاذ مثيرة على سكة قطار في سيراكوز بالولايات المتحدة، بطلها ضابط المرور في نيو جيرسي فيكتور اورتيز الذي لُقّب بـ"البطل".

وفي التفاصيل، أُبِلغ اورتيز، ، بوجود رجل مستلقٍ على سكة القطار في محطة بسيراكوز، فهَمّ لمساعدته.

ونزل اورتيز من رصيف الانتظار إلى مستوى السكك، وحاول سحب الرجل من على السكة، إلا أن هذا الأخير كان يقاومه، لكن اورتيز نجح في النهاية بإزاحة الرجل من مسار القطار الذي أتى مسرعاً إلى المحطة بضع ثوانٍ بعد عملية الإنقاذ هذه.

يذكر أنه لم يتضح لم كان الرجل مستلقياً على السكة، ولم قاوم عملية إنقاذه.