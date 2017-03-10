«خمسة رجال في حياة شاكيرا»
تحقيق مثير نشرته «إيلاف» عن النجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا زوجة اللاعب النجم بيكيه، مشيرة الى ان النجمة مرت بخمس تجارب عاطفية آخرها بيكيه، لكنها عرفت قبله وهى في سنوات المراهقة جارها أوسكار باردو، لكنه كان حب مراهقين لم يدم طويلا ثم عرفت بعده أوسكار الذي التقته على الشاطئ واستمرت العلاقة أقل من عام، أحبت بعده غوستافو غورديو، عضو سابق في فرقة «بوليغاميا».، ثم ارتبطت عاطفيا بالرابع وهو الممثل المثير للجدل أوسفالدو ريوس، حتى انتهى بها المطاف إلى حبها الحقيقي بيكيه.
«وصلت لمرحلة أشعر فيها بثقة كبيرة بالنفس»
النجمة السينمائية غوينيث بالترو، الحاصلة على جائزة الأوسكار عام 1998 كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «شكسبير عاشقا»، تؤكد انها لم تعد تعبأ لآراء أولئك الذين يركزون تعليقاتهم على شكل قوام المرأة وشبابها، وليس المضمون وما تتميز به من صفات إيجابية ومواهب فنية.
«الانتماء لم يصبح لمنتخب البلاد»
اللاعب الدولي الإنجليزي السابق دارين اندرتون، موضحا ان منتخب بلاده يعاني من صعوبة متزايدة في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الدولي، حيث ان اهتمام اللاعبين بات أكثر بمسابقة الدوري «البريمييرليغ» بدلا من تقديم مردود أفضل مع منتخب الأسود الثلاثة كما يلقب الفريق الانجليزي. اندرتون بدأت مسيرته مع نادي بورتسموث في 1990 وأمضى بعدها 12 عاما في صفوف توتنهام اللندني قبل أن يدافع عن ألوان برمنغهام سيتي وولفرهامبتون وبورنموث.
«أنا أيضا مهاجرة وأعرف الكثير عن الحرية والمساواة»
السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب متحدثة إلى صحافي من شبكة «سي إن إن» في البيت الأبيض بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكدة أنها مهاجرة نشأت في ظل العهد الشيوعي وتعرف الكثير عن الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين الناس.