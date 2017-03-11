ألقت الجهات الأمنية الأردنية اليوم ، القبض على ميكانيكي أردني وعامل سوري في ورشة في منطقة الأزرق الأردنية، بعد قيامهما بالاحتيال على أصحاب المركبات الخليجية وإيهامهم بتعطل سياراتهم.

وظهر المواطن السعودي وهو يحذر الآخرين من ورشة في المنطقة المذكورة في الأردن، ويقول إنه تعرض لخدعة برش زيت أسفل السيارة لإيهام صاحبها بأن هنالك تهريبا في الماكينة.

وأوضح مصدر أمني أردني أنه بعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل، تم تحديد موقع الورشة في منطقة الأزرق الجنوبي، حيث تم ضبط العاملين، وتسليمهما للبحث الجنائي، وإغلاق المحل.