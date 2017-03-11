يعد ألم الأسنان أمرا مزعجا، وإذا تكرر يفقد المسكن قدرته على التأثير في هذا الألم الشديد، والأفضل لا شك هو الذهاب للطبيب والوقوف عند أسباب الألم.

ولكن أنت بحاجة إلى طريقة تخلصك من الألم على الفور حتى تتمكن من الذهاب إلى الطبيب، وهناك وصفات طبيعية كثيرة تعدك بذلك، مثل الغرغرة بالماء والملح، أو وضع زيت القرنفل في مكان الألم، أو حتى مضغ حبات القرنفل.

وكشف موقع «ويب ميد» عن طريقة لا يعرفها مننا الكثير وهي «طريقة الثلج»، ولا يقصد هنا بالثلج أن تستخدمه كعلاج مباشر على الأسنان، ولكن نصحت دراسات حديثة بوضع مكعبات الثلج داخل اليد التي توجد في نفس ناحية الألم، وقم بتركيز الثلج بين الإبهام والسبابة لمدة 7 دقائق.

وكشفت الدراسات أن هذه الطريقة تقطع الإشارة بين الأسنان والمخ، من ثم يتوقف الشعور بالألم.