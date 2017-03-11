وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” استغاثة طفل وطفلة من والدتهما حيث تعتدي عليهما بسبب خلافات مع والدهما.

وأظهر الفيديو امرأة اماراتية تنهال بالضرب على ابنتها أثناء جلوسها على السرير ، ثم تستدير لطفلها وتعنفه بشده ويحاول الاحتماء بغطاء السرير ، فتأمره بأن يزيل الغطاء حتي تتمكن من الضرب.

وأبان الفيديو صوت الأم مرددة أثناء ضربها اطفالها” علشان أبوكم يتعلم الأدب ويبطل يقفل التليفون”

فيما لقي المقطع استياء رواد التواصل الاجتماعي من فعلة تلك الأم وتعذيبها لأطفالها جراء خلافات زوجية ، مطالبين الشيخ محمد بن راشد التدخل لانقاذهما من تلك المأساة.