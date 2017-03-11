يفضل الكثيرون وضع كوب من الماء جنب السرير أثناء النوم لشربه عند الشعور بالعطش. بيد أن هذا الأمر قد يضر بالصحة كما يوضح خبراء في مجال الطب.

أشارت دراسة أمريكية حديثة إلى أن وضع كأس من الماء ليلا بجانب السرير قبل الخلود إلى النوم قد يسبب أضرارا صحية وذلك بسبب البكتيريا و بيض الذباب الذي قد يدخل للكأس، حسب ما ذكر الدكتور مارك ليفي من مركز "ميرسي ميديكال" في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

ووفقا لهذه الدراسة التي نشرتها المجلة العلمية "ريدر ديقاست"، فإن الماء يجلب الغبار و الجسيمات الصغيرة و الذباب، وفي أسوأ الحالات أيضا بيضها. ولا يقتصر ذلك على الكأس المفتوح فقط، بل يشمل أيضا الماء الموجود في الزجاجات. ويتم ذلك من خلال اللعاب و العرق اللذان ينتشران في الزجاجة عبر الشفتين، حسب ما ذكر موقع "فوكس" الألماني.

لهذا ينصح الدكتور ليفي بشرب الزجاجة كاملة مرة واحدة أو ملؤها بالماء النقي في كل مرة يشعر فيها المرء بالعطش. من جهة أخرى أشار الخبير الأمريكي إلى أن الأمر يمكن أن يشكل خطورة إذا كانت البكتيريا أو اللعاب لشخص آخر، ما يعني أن تقاسم زجاجة الماء مع شخص آخر ليس أمرا محبذا، خاصة ما إذا كان هذا الشخص يعاني من مرض ما.

وينصح ليفي بضرورة تفادي شرب الماء من زجاجات بلاستيكية بقيت فترة طويلة تحت أشعة الشمس، لأن ذلك قد يُؤدي إلى ذوبان البلاستيك و انتشار جسيمات كيميائية صغيرة ومضرة في الماء.