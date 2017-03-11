أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة في مدينة الدمام، فيما يلي نصه :

أقدم/ علي بن عايض بن علي مداوي – سعودي الجنسية – على خطف عدة فتيات قصر خارج العمران بعيدا عن الغوث وفعل الفاحشة بهن بالقوة وحيازة المسكر بقصد شربه ، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام له بارتكاب جرائمه وبإحالته الى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيراً لشناعة وبشاعة الجرم الذي ارتكبه وتكرره منه ، وأيد الحكم من محكمة الإستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني / علي بن عايض بن علي مداوي – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 10 /06 / 1438هـ بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.