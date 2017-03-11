قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، بمعاقبة خمسيني أفريقي بالسجن خمس سنوات، لتورطه بهتك عرض ابنة زميله السابق في العمل عدة مرات داخل سيارته في منطقة الشندغة بعد أن بعث الطمأنينة والارتياح في نفسها بحكم علاقة الزمالة مع والدها، علاوة على إدانته بممارسة الرذيلة مع امرأة مجهولة من جنسية آسيوية، وحيازة 10 زجاجات خمر «بقصد التعاطي».

تفاصيل

وتشير أوراق هذه القضية حسب جريدة البيان الاماراتيه الى أن القاصرة وهي طالبة في الثالثة عشرة من عمرها سبق وأن تعرفت وشقيقاها اللذان لم يتجاوز عمرهما الـ16 عاما، الى خمسيني متقاعد من دائرة حكومية في إمارة دبي مطلع العام الماضي، في منطقة الشندغة التي يقصدونها لممارسة هوايات الصيد والرياضة، وتبين لهما أن المذكور الذي يتردد كثيرا على المكان عينه، على علاقة معرفة بوالدهم الذي كان يعمل معه في الدائرة الحكومية ذاتها، الأمر الذي بعث في نفوسهم جميعا الطمأنينة والارتياح تجاهه، وصاروا يتبادلون الود فيما بينهم كلما التقوه على اعتبار أنه «شخص موثوق وزميل الوالد»، حتى إنهم صاروا يجلسون معه داخل سيارته ويتبادلون الحديث معه ويشاركونه الطعام.

ترصد

وفي ذات يوم من أغسطس الماضي، التقى المتهم بالمجني عليها وشقيقيها في المكان المذكور، وتبادل الحديث معهما قبل أن يخلع عن وجه نيته قناع الثقة والطمأنينة والصداقة، ويلبس وجه ذئب مفترس لا يهمه سوى إشباع غرائزه، وحبك خطته للانفراد بالقاصرة بأن أعطى شقيقيها نقودا وطلب إليهما الذهاب الى مطعم لإحضار وجبات عشاء، وما إن بقيت وحدها برفقته حتى طلب إليها الصعود الى سيارته المظلل زجاجها بحاجب أسود يمنع الرؤية من الخارج، فوافقت نظرا للثقة التي ترسخت في ذهنها إزاءه بعد عدة لقاءات سابقة، إلا أن المتهم لم يكن على قدر الأمانة والثقة التي منحت له شقيقيها، بل ولم يلتفت إلى براءتها وصغر سنها وضعف إدراكها، ولم يحترم علاقته بوالدها، فهتك عرضها

ولأن المتهم زرع في نفسها الخوف والرعب من إبلاغ أي احد من أفراد أسرتها باغتصابها، فقد التزمت الفتاة الصمت، وفي اليوم التالي توجهت الى المكان عينه وشاهدت المتهم هناك، حيث جلس معهم وتحدث إليهم وكأن شيئا لم يكن، واستخدم نفس السيناريو للاختلاء بها داخل سيارته بعد إيفاد شقيقيها إلى المطعم، واغتصبها ثانية.أقوال الشرطة

وأفاد ملازم أول في شرطة دبي، النيابة العامة بورود معلومات موثوقة المصدر عن طريق الخط المجاني للشرطة مفادها بأن المتهم وبصورة دورية يتردد على منطقة الشندغة ويقف بسيارته في مكان مشبوه، وأن فتاة لا تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها تصعد معه في سيارته بصورة دورية، وفور تلقي المعلومة تم تشكيل فريق لمتابعة المتهم ورصده، حيث تمت مراقبة المذكور لمدة ست مرات خلال أسبوعين، وشوهدت المجني عليها وهي تصعد مركبته.