في أقل من 48 ساعة، نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة المصرية، في كشف غموض العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها بمركز كرداسة، وتبين ان زوجها وراء ارتكاب الجريمة؛ لشكه في سلوكها.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بتقدم بائع كشري، ببلاغ يفيد عثوره على جثة زوجته "ش"، 22 عاما، بائعة كشري، بها نحو 20 طعنة متفرقة بالجسم؛ بمنزل والدتهاـ مُتهمًا شقيقيها بقتلها بسبب خلافات عائلية بينهم.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو زوج الضحية؛ بسبب خلافات زوجية بينهما، وشكه في سلوكها، وأنها على علاقة بعاطل يدعى "أحمد.س"، 32 عاما، وفقا لموقع مصراوي.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، وأقر بارتكاب الجريمة، وأنه يوم الحادث توجه لمنزل والد زوجته بكفر أبو حميدة، وأثناء مشاهدته لها تتحدث عبر هاتفها المحمول مع "أحمد"، استل سكينا من بين طيات ملابسه، وسدد لها عدة طعنات، واستولى على حافظة نقودها، وفر هاربا.