حذرت البروفيسور بيرجيت زيلباخ جوبل من أن سكري الحمل يهدد صحة الجنين، حيث أن فرط التغذية في الرحم قد يؤثر سلباً على نمو القلب والرئة لدى الجنين.

وأوضحت رئيسة الجمعية الألمانية لأمراض النساء والولادة أن أعراض سكري الحمل تتمثل في العطش الشديد وكثرة التردد على المرحاض، مشيرة إلى أنه عند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي في البداية تعديل النظام الغذائي، أي الابتعاد عن تناول الحلويات والمشروبات المحلاة بالسكر واستبدال الخبز الأبيض بخبز الحبوب الكاملة، مع الإكثار من ممارسة الأنشطة الحركية يومياً قدر الإمكان.

وينبغي أيضاً قياس نسبة السكر بالدم بانتظام، وإذا أصبحت نسبة السكر مضبوطة مجدداً، فلن تكون هناك حاجة إلى حَقن الأنسولين.

أما إذا ظلت النسبة مرتفعة لمدة طويلة بشكل غير معتاد بعد تناول الطعام مثلا على الرغم من إتباع هذه التدابير، فيجب حينئذ اللجوء إلى حَقن الأنسولين بشكل إضافي.