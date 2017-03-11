ذكرت مجلة "الطفل والأسرة" أن أعراض حساسية الأنف ونزلة البرد تتشابه فيما بينها، ومن ثم يجد الوالدان صعوبة في التفرقة بين المرضين.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه يمكن تمييز الإصابة بحساسية الأنف المعروفة أيضاً باسم "حمى القش" من خلال احمرار العينين، إلى جانب الأعراض المشتركة الأخرى، والتي تتمثل في سيلان الأنف والعطس المستمر.

وفي حال الإصابة بحساسية الأنف يكون المخاط الأنفي شفافاً ومائياً، في حين يكون قوامه غليظاً مع عدوى نزلة البرد. ويمكن للوالدين أيضاً ملاحظة موعد ظهور الرشح وعلاقته بمواسم انتشار حبوب اللقاح.

وقد تكون المدة مؤشراً أيضاً حيث تطول فترة الإصابة بحساسية الأنف، في حين يتم الشفاء من نزلة البرد في العادة بعد أسبوع واحد. وتنصح المجلة في حال إصابة الطفل بحساسية الأنف بالذهاب إلى طبيب أمراض الحساسية لإجراء اختبار، كما قد يفيد إعطاء الطفل علاج مناعي خاص.