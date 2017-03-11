«كفاكم تطفلاً واتركوني في حالي»
الممثلة السورية كندة علوش تخرج عن صمتها، للرد على محاولات البعض التدخل في حياتها الخاصة، لاسيما بعد زواجها من الممثل المصري عمرو يوسف، وإصدار الأحكام عليها وعلى زوجها. ونشرت علوش عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حكمة لعالم النفس السويسري كارل يونغ تقول «التفكير صعب، لهذا فالغالبية العظمى من البشر يطلقون الأحكام». وعلقت قائلة: «آسفة.. لقد طفح الكيل».
«الحقيقة أنني أحب البقاء في البيت بصحبة البنات»
الممثلة الأميركية إيفا مينديز، التي بدأت بأدوار صغيرة قبل أن تلفت الأنظار أمام النجم دينزل واشنطن في فيلم «يوم التدريب» في التسعينيات، وهي تفسر لماذا غابت عن حفل الأوسكار مع صديقها ريان غوزلينغ.
«احترامي للنساء لا حدود له»
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أثارت تصريحاته المتعلقة بالنساء جدلا واسعا قبل انتخابه، معربا عن «احترامه الهائل» لهن بمناسبة يوم المرأة العالمي. وكتب الرئيس الجمهوري في تغريدات على موقع تويتر «لدي احترام هائل للنساء، والأدوار التي يقمن بها، والتي تعد أساسية لنسيجنا الاجتماعي واقتصادنا».
«هذه وصيتي بعد الموت»
النجم الهندي أميتاب باتشان كاشفا عن نيته تقسيم أمواله وأصوله بالتساوي بين ابنه الممثل الشاب ابهيشيك باتشان وابنته شويتا. أميتاب باتشان، وبحسب ما ذكره أحد المواقع، قال: «عندما أموت، ستتم مناصفة مالي وأصولي بين ابنتي وابني، وأسأل الله أن يسعدهما ولا يشقيا أبدا من بعدي».
«من افتتح مدرسة اقفل سجناً»
الفنان اللبناني راغب علامة مهنئا جميع المدرسين بمناسبة «عيد المعلم»، وذلك عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب علامة التالي: «منذ 30 سنة افتتحت في قريتي الغبيري مدرسة صغيرة هي مدرسة السان جورج، واليوم أصبح هناك عدد من المدارس من أنجح المدارس في لبنان». وختم علامة حديثه بتعليق كتب فيه: «من افتتح مدرسة اقفل سجناً».
«البطولة للسيناريو الجيد وليست للنجم»
الممثلة المصرية غادة عادل في حوار صحافي قائلة ان البطولة في الوقت الحالي للسيناريو وليست للنجم، مشيرة الى ان البطولة الجماعية شيء جيد.وقالت غادة: «عندما يكون هناك أكثر من بطل يعني وجود شخصيات كثيرة ومهمة، وأحداث متنوعة بدلا من السير وراء حدث واحد فقط». ومن المقرر أن تطل غادة على جمهورها في رمضان من خلال مسلسل الممثل عادل إمام «عفاريت عدلي علام».