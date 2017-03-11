«البطولة للسيناريو الجيد وليست للنجم»

الممثلة المصرية غادة عادل في حوار صحافي قائلة ان البطولة في الوقت الحالي للسيناريو وليست للنجم، مشيرة الى ان البطولة الجماعية شيء جيد.وقالت غادة: «عندما يكون هناك أكثر من بطل يعني وجود شخصيات كثيرة ومهمة، وأحداث متنوعة بدلا من السير وراء حدث واحد فقط». ومن المقرر أن تطل غادة على جمهورها في رمضان من خلال مسلسل الممثل عادل إمام «عفاريت عدلي علام».