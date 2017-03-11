قالت قناة إتش.بي.أو التلفزيونية انها تنوي عمل مسلسل تلفزيوني درامي قصير عن الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، وهو واحد من عدة مشروعات في هذا الصدد تجري مناقشتها في هوليوود.

ولم يتم الإعلان عن أبطال أو اسم أو موعد مشروع إتش.بي.أو الذي يأتي من نفس الفريق الذي أنتج الفيلم الفائز بعدة جوائز «جيم تشينج» الذي تناول انتخابات 2008 وقامت ببطولته جوليان مور التي جسدت دور المتنافسة على منصب نائب الرئيس وقتئذ سارة بالين. وكانت انتخابات 2016 التي شهدت فوز الجمهوري دونالد ترامب على الديموقراطية هيلاري كلينتون في نوفمبر الماضي واحدة من أكثر الانتخابات إثارة في التاريخ المعاصر.

وقالت إتش.بي.أو إن المسلسل سيعتمد على كتاب ينتظر صدوره للصحافيين السياسيين مارك هالبرين وجون هيليمان عن الانتخابات. وسيعود المخرج جاي روش، مخرج «جيم تشينج» الفائز بجائزة إيمي، لإخراج العمل وسيكون توم هانكس أحد منتجيه التنفيذيين.