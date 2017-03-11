أصبحت ثعابين الأشجار البنية خطرا مدمرا على الحياة في الغابات بجزيرة غوام بالمحيط الهادئ بسبب هجماتها القاتلة على الطيور. ويصف العلماء الثعابين بأنها «الغزاة الزاحفون» والتي أدت شهيتها الغذائية في التهام الطيور إلى توقف عمليات التلقيح ونقل البذور عبر الأشجار، وهو الدور الذي كانت تقوم به الطيور.



ويقول الباحثون إن معدلات نمو الأشجار الجديدة في الجزيرة انخفضت بنسبة تتخطى 92%. وقد تؤدي هذه الخسارة الكبيرة إلى نتائج خطيرة وطويلة المدى على الغابات والأنواع الأخرى. ويعتقد أن تلك المخلوقات البنية ببطونها الصفراء اللامعة وصلت إلى الجزيرة الهادئة في غرب المحيط الهادئ على متن سفينة شحن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم أن مساحة غوام لا تزيد عن 50 كيلومترا طولا و10 كيلومترات عرضا، فإنها أصبحت موطنا لأكثر من مليونين من هذه المفترسات الليلية.

وتعتمد هذه الثعابين في غذائها على الطيور المحلية. وبحلول فترة الثمانينيات قضت على 10 أنواع من اجمالي 12 نوعا من طيور الغابات التي كانت الجزيرة موطنها الأصلي.



وذكرت دراسة أجراها فريق بقيادة هالدر روغرز، من جامعة ولاية أيوا «إن الوضع في غابات غوام غريب حقا، فلا شيء غير الصمت، في حين يختلف الأمر في جزيرة سايبان حيث تغرد الطيور باستمرار وتزورها أنواع مختلفة منها». وبالإضافة إلى التدمير الصامت للطيور، هناك قلق حاليا من أن زيادة أعداد ثعابين الأشجار ستؤثر بشدة على غابات الجزيرة.