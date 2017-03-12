تداول الشارع الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بدهس مشجع لفريق الاتحاد السعودي، أثناء احتفالية أقامتها بعض جماهير نادي اتحاد جدة بمناسبة تتويج الفريق بلقب كأس وليّ العهد للمرة الثامنة في تاريخه، بعد انتصاره على نادي النصر بهدف دون ردّ في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، أمس الجمعة.

وأظهر الفيديو تواجدًا كثيفًا للجماهير الاتحادية أسفل كوبري الستين بمحافظة جدة، حيث قام قائد إحدى السيارات باختراق الجماهير مما تسبب بدهس أحدهم والهروب من الموقع .