كشفت دراسة حديثة أجراها واحد من أشهر المواقع الإباحية فى العالم، أن النساء الأكثر زيارة للمواقع الإباحية على الإنترنت باستخدام هواتفهن الذكية بشكل أكبر من الرجال، إذ وجد الموقع أن 71 فى المائة من مستخدميه من الإناث باستخدام الهاتف الذكى، وتظهر الدراسة أن 80% من النساء اللاتى يزرن الموقع الإباحى الشهير يستخدمون هواتفهم الذكية أو أجهزة تابلت، مقارنة مع 69% من نظرائهن من الرجال.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانة قال الموقع إن 26% من الزوار هم من النساء، وعلى الرغم من أن هذه النسبة ليست كبيرة للغاية ولكن الموقع أشار إلى أن نسبة الإقبال عليه انخفضت بشكل هائل خلال المسيرة النسائية فى يناير 2017 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للأرقام فالرجال هم أكثر إقبالا على المواقع الإباحية ولكن النساء يتفوقن فى الدخول باستخدام الهواتف الذكية.