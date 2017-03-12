أوردت صحيفة "تايمز" البريطانية اعترافات مثيرة لـ"ياس خاثر" (26 عامًا)، مسؤولة "الجلد" بتنظيم داعش الإرهابي بالموصل.

وحاولت الفتاة الفرار من المعارك مع من تبقى من عائلتها؛ لكن القوات الأمنية الكردية ألقت القبض عليها؛ حينما وصلت لمخيم قريب مخصص للفارين من المعارك والمواجهات المسلحة.

وفيما عبَّرت ملكة "الجلد" عن ندمها عما قامت به، فقد كشفت التفاصيل عن دورها في التنظيم الإرهابي، لاسيما أنها كانت المسؤولة عن جلد النساء، ومعاقبتهن بحسب أوامر قيادات التنظيم.

وتولت هذه المهمة طيلة فترة سيطرة "داعش" على ثاني أكبر المدن العراقية، فقد قامت بجلد نحو 50 امرأة بواسطة عصا وسوط؛ لمعاقبتهن.

وتتمثل الجرائم في الكشف عن كاحلهن من تحت النقاب، أو التدخين، أو قراءة الكتب المحظورة، ومقابل جلد النساء، كانت تتلقى ياس من التنظيم 50 ألف دينار كل شهر.

وحاولت تبرير مهمتها الدموية قائلة، "قبلت القيام بذلك؛ لأني كنت في حاجة للمال"؛ لكنها أصبحت غير قادرة على مواصلة مهمتها، بعدما زج بها في أحد السجون بإربيل.

ومعروف أن "خاثر" شقيقة مسلح لقي مصرعه وزوجة آخر مسجون في العراق؛ لكن سطوتها في الحي الذي كان تحت سيطرتها بالموصل تهاوت؛ بعدما اقتربت منه القوات العراقية في نوفمبر الماضي.