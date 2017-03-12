لعل من أكثر اللحظات إحراجاً أن تكون ضيفاً ضمن برنامج سياسي يبث مباشرة على الهواء عبر سكايب، فيفاجئك أطفالك مقتحمين الشاشة!

هذا السيناريو الكارثي هو ما حصل مع المحلل السياسي روبيرت كيلي، حين كان ضيفاً على قناة "بي بي سي" ضمن برنامج سياسي يبث مباشرة على الهواء، ويتناول ما حدث الجمعة في #كوريا_الجنوبية ، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بعزل رئيس البلاد بارك جون هاي.

ففي خضم مداخلة الضيف من بيته عبر سكايب، اقتحم طفله البالغ من العمر حوالي 3 سنوات الغرفة، ليبادر المذيع ويقول للضيف إن ابنه على الهواء، فما كان من المحلل إلا أن اعتذر، مرجعاً يده إلى الوراء، محاولاً بتكتم وبحركة يده افهام طفله بوجوب الخروج.

لكن المشهد المحرج لم ينته هنا، إذ ما هي إلا لحظات حتى دخل طفله الآخر، وهرولت وراءه أمه، "زاحفة" لتجر الطفلين اللذين ظهرا مباشرة على الهواء إلى خارج الغرفة.

بعد ذلك، لملم المحلل إحراجه باعتذار مقتضب وابتسامة سريعة، ويتابع مداخلته التي تحولت إلى ما يشبه المقابلة العائلية!