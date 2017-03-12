وليد الغابر وقصي الغابر، توأمان في الموهبة التي ظهرت بخفة دمهما التي نشراها في مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعهما أكثر من مليوني متابع على إنستغرام.. التقت "العربية.نت" وليد 17 عاما وكان هذا الحوار:



من وليد الغابر وقصي؟



أنا وليد الغابر، أدرس في المرحلة الثانوية، عمري 17 عاما، أتطلع لإنعاش الوسط الفني الكوميدي في العالم العربي، وأن أكون أحد النجوم البارزين في هذا المجال.أما قصي الغابر لا يزال في مرحلة ما قبل الالتحاق بالروضة، ويبلغ من العمر 5 سنوات، سيشكل قصي معي ثنائيا قويا نطمح لأخذ مكانه مستقبلاً على الساحة الفنية.

من أين كانت البداية؟ وكيف تصاعد نجم وليد وقصي معاً؟



كانت بدايتي من خلال حسابي الخاص في برنامج إنستغرام منذ شهر مارس ٢٠١٥. حققنا هذا التصاعد من خلال مواصلة العمل والتغلب على جميع التحديات المجتمعية التي تواجهنا حتى الآن، أما بالنسبة للوسيلة فهي بالتصوير عبر كاميرا الهاتف الجوال البسيطة.

الدخول في مجالالسوشيال ميديا



كان بالصدفة أم مخططا له؟



لم يكن بالصدفة، كان التحاقي بالسوشيال ميديا بعد تخطيط ودراسة لما سوف أقدمه. والحمد لله حققت حضورا جيدا عبر إنستغرام، وما زلت أتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات.



كيف تم اكتشاف "قصي" ودمجه في عالم الشهرة؟



لم يكن هناك تخطيط مسبق لإشراك "قصي" في المجال الكوميدي، لكن قمت بوضعه معي في أحد الأدوار الكوميدية، وقدمته بكاريكاتير "طاقية وسروال وفنينة"، ولاحظتُ موهبته، حيث حقق نجاحا باهرا في العمل الذي شاركني فيه، ومن هنا كانت الانطلاقة.



كيف تعاملت مع الضغوط والعوائق التي واجهتك في بداية الظهور؟



بالإصرار والعزيمة، هما عاملان أعتبرهما طريقا للنجاح، فمهما كانت العوائق لن تعيقني عن تحقيق أحلامي.



من المساند والداعم لكما؟



الوالدان، وكذلك الأخ القدير صالح محمد الشهري الذي سخر كافة إمكانياته لدعمي في مسيرتي في هذا المجال الذي وقف بجانبي كداعم قوي ولايزال حتى الآن، فله كل الشكر والتقدير.



هل نجاح وليد يُحتم عليه الاستمراية مع قصي؟



غير صحيح، فهذا المجال واسع جداً، يمكن الاستمرار فيه إذا توفرت الرغبة الجادة.



كيف يتم التحضير مع الطفل قصي لتصوير المقاطع الكوميدية؟



قبل بداية تصوير أي مقطع لابد من تهيئة "قصي" تماما. فالكثير من الأعمال تصل مراحل إعداد التصوير والسيناريو إلى أوقات طويلة جدا، أقوم بالتحضير معه عن طريق التسلية والعاطفة.



ما السمات التي يتمتع بها "قصي" عن غيره من أبناء جيله؟



الموهبة، والقدرة على إتقان الأدوار.



رأي والدي "قصي" في مشاركته بمقاطع ودخوله بهذا المجال؟



والدا "قصي" من الداعمين له منذ بداية الأعمال وحتى الآن. من حيث الدعم المعنوي والتحفيز لـ "قصي"، كلما حقق نسبة المشاهدات على أي من مقاطعنا التي نقوم ببثها، قدما له الهدايا واحتفلا به.



لماذا المجتمعحاضر بقوة في بعض مقاطعك؟



من الضروري محاكاة المجتمع، لأن المجتمع هو الجمهور وهو من يساعدنا على تحقيق النجاح، فلو كانت أفكار الأعمال بعيدة عن عادات المجتمع أعتقد أن الهدف لن يتحقق والرسالة لن تصل.