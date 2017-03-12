يتجه تطبيق واتساب للتراسل الفوري، إلى كسب المال من خلال استراتيجية جديدة قد تعتبر الأسوأ بالنسبة لمستخدميه الذين تجاوز عددهم 1.2 مليار مشترك.ويدرس التطبيق، التابع لشركة فيسبوك، السماح للشركات بالوصول إلى مستخدميه بشكل مباشر والإرسال إليهم بإعلاناتها، وسط مخاوف مما سيترتب عن الخطوة من إزعاج وانتهاك للخصوصية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن حاضنة المشاريع الأميركية "واي كومبيناتر"، تقوم بتجريب إرسال النشرات الإعلانية لمستخدمي واتساب.



ويخشى متابعون أن تكون هذه الاستراتيجية كارثية وتؤدي إلى إزعاج المستخدمين بعدد هائل من الرسائل الإعلانية، كما أنها تنتهك خصوصيتهم على المنصة الاجتماعية.



وأعفى واتساب، خلال العام الماضي، مستخدميه من دفع أي رسوم للاشتراك، لكنه واصل بحثه عن سبل جديدة للربح.

ومن المرتقب أن تحمل مبادرة واتساب، عددا من المزايا، إذ يرجح أن تتيح المستخدمين أن يتواصلوا بشكل أكثر سهولة مع بنوكهم والشركات التي يريدون إنجاز معاملات معها.