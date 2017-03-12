من منا لم يحلم بمقابلة أو حتى مصافحة الشخصيات العامة والمشاهير والرؤساء والملوك، والتقاط صور تذكارية معهم، بل اننا نعتبر ذلك حلما، لكن هذا الأمر قد لا يعني شيئا لآخرين خاصة الأطفال.

هذا ما جرى فعلا مع طفل بريطاني، رفض تقديم باقة ورود للملكة إليزابيث، ضاربا بكل البروتوكولات والترتيبات عرض الحائط، مما وضعها في موقف لا تحسد عليه، ودخل والدا الطفل وببراءة وتلقائية في نوبة غضب وبكاء أثناء استقبالهما للملكة٬ خلال مراسم الكشف عن نصب تذكاري للضحايا الذين قتلوا في الحروب الأخيرة.

ورفض الطفل تقديم باقة من الورود، وحاول التملص من والديه وهما يصافحان الملكة وزوجها الأمير فيليب دوق إدنبره ما سبب حرجا للأسرة العسكرية.

من جانبها، حاولت الملكة الحفاظ على هدوئها وابتسامتها٬ رغم أن علامات الدهشة وربما الصدمة ارتسمت على وجهها في بادئ الأمر٬ قبل أن تعلو ضحكات الواقفين.