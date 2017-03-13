في واقعة هزت مواقع التواصل في مصر ألقت الشرطة المصرية القبض على شاب عاطل بتهمة سرقة قطعة شوكولاتة طلبها ابنه منه أثناء مروره بأحد الشوارع.

وكشفت التفاصيل التي أدلى بها الشاب ويدعى حسام الدين محمد أمام مدير نيابة قسم الجيزة، عن أنه كان يسير مع ابنه الصغير البالغ من العمر 4 سنوات في أحد الشوارع وشاهد أطفالا يتناولون الشوكولاتة فطلب منه الابن شراء مثلها له ولضيق ذات يده ورغبته في إسعاد ابنه اضطر لدخول أحد المحال التجارية الكبرى وتظاهر بالتسوق ودس قطعة من الشوكولاتة في جيبه للخروج بها ومنحها لابنه ولكن كاميرات المحل ضبطته وقام العمال بتوقيفه وتسليمه للشرطة.

وقال الشاب أمام النيابة إنه بلا عمل وشعر بالعجز أمام إلحاح ابنه على شراء الشوكولاتة وعدم وجود ثمنها معه مما اضطره للسرقة، مؤكدا أنها المرة الأولى في حياته التي يسرق فيها طالبا من صاحب المحل التنازل عن المحضر مقابل أن يمنحه ثمن قطعة الشوكولاتة وإزاء ذلك قرر مدير النيابة إخلاء سبيله على ذمه قضية سرقة حملت رقم 4728 جنح لسنة 2017 وفي انتظار أن يتنازل صاحب المحل عن المحضر ويقوم بالتصالح.

محامون مصريون أعلنوا تطوعهم للدفاع عن الشاب مجانا بل أعلن بعضهم أنهم سيقومون بتوزيع الشوكولاتة في جلسة المحكمة وقت الحصول على البراءة؛ فيما طلبت سيدات مصريات معرفة عنوان الرجل لإرسال كميات كبيرة من الشوكولاتة له ولابنه.

وطلب آخرون معرفة اسم صاحب المحل لإقناعه بالتنازل عن المحضر وسداد قيمة قطعة الشوكولاتة بأضعاف ثمنها؛ حرصا على مستقبل شاب دفعته أبوته وضيق ذات اليد للوقوع في هذا الموقف الصعب.