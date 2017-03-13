حُكم بالسجن المؤبد على سيدة أقدمت على تخدير ابنتها الصغيرة وقتلها بأفظع الطرق.

وفي التفاصيل، قامت السيدة لورا كوارد بتخدير ابنتها أمبر لوسيوس، البالغة من العمر 9 سنوات وقتلها واحراق جثّتها.

وأدانت المحكمة خلال الشهر الماضي، السيدة لورا، وهي من كندا، بالإقدام على جريمة قتل من الدرجة الثانية، وقد حكم عليها بالسجن لمدى الحياة من دون أي فرصة في إطلاق سراحها بشكل مشروط لمدة 18 عاماً.



ولفت القاضي سكوت بروكر، الذي أصدر الحكم بحق السيدة، الى أنه لا يوجد أي مبرّر لهذه الجريمة.

ويجب التنويه الى أنه تمّ الإبلاغ عن إختفاء الطفلة أمبر في آب 2014، وقد ألقي القبض بعد يومين على الوالدة في ألبرتا.

ويذكر ان لورا قد أعطت الطفلة جرعة من دواء منوّم، عندها ظنّت أنها قد توفيت فوضعتها داخل شاحنة وأضرمت النار بها.

وقد توسّلت لورا، خلال المحكمة الأسبوع الماضي، والد الطفلة والعائلة والأصدقاء كي يسامحوها على هذه الفعلة.