تسببت شركة تنظيف سجاد، مارست نشاطاً غير مرخص لها، وهو مكافحة الحشرات، في وفاة طفلة، حيث عزا تقرير الطب الشرعي، سبب الوفاة إلى تسممها باستنشاق مبيدات حشرية مغشوشة، قام باستعمالها عمال الشركة.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة نقض أبوظبي، إلى ورود بلاغ من أحد المستشفيات إلى غرفة العمليات، يفيد بوجود حالة تسمم لطفلة، حيث أفاد والد المجني عليها، بأنه أحضر شركة لتنظيف السجاد، قامت برش مادة لقتل الصراصير، وبعد ذهاب المندوبين، خلد إلى النوم مع باقي أفراد الأسرة، وعند الصباح اكتشف وفاة طفلة.

معاقبة

وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبة صاحب الشركة المتهم الأول بالغرامة 30 ألف درهم عن جريمة القتل الخطأ، وبأداء الديّة الشرعية لورثة المجني عليها، و100 ألف درهم عن جريمة مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص من السلطة المختصة، وبتغريم العمال 50 ألف درهم، فاستأنف المحكوم ضدهما الاستئناف على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بتغريم صاحب الشركة 20 ألف درهم عن جريمة القتل الخطأ، و50 ألف درهم عن جريمة مزاولة نشاط دون ترخيص، مع إلزامه بالدية الشرعية، وبتأييد باقي الأحكام.