قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير": "إن إفساد العلاقة الزوجية بين طرفي الأسرة شعبة من شعب الكفر ومرتكبها يسعى في الأرض فسادًا"، موضحًا أنَّ الرجل أو المرأة الذي يسعى إلى إفساد العلاقة بين الرجل وزوجته ارتكب ذنباً كبيراً، وتابع: "الرسول الكريم جعل إصلاح ذات البين من كمال الإيمان ومن صفات المؤمن، والعكس وهو إفساد ذات البين من صفات الكفر وشُعبه".



وأضاف الدكتور علي جمعة خلال برنامج "والله أعلم" المذاع عبر فضائية "CBC"اليوم السبت –بحسب اليوم السابع- أن كل المعاصي من شُعب الكفر، كما أن كل الطاعات من شعب الإيمان، وتابع: "وحال سعى رجل لإفساد العلاقة بين الرجل وزوجته من أجل الزواج منها تصبح مصيبته سوداء، كون علماء المالكية قالوا إنه إذا نجح الخب فى إفساد العلاقة وقام الزوج بتطليق زوجته فتحرم على الخب الزواج من المطلقة تحريماً أبديًا".