بعد تلقي الاب عدة مكالمات من المدرسة... هذا ما فعله الوالد



حضر أحد الآباء من ولاية تكساس الأمريكية فصل الفيزياء مع ابنه المراهق يوم الجمعة الماضي، بعد تلقيه بضع رسائل من مدرّس المادة بشأن سلوك ابنه السيئ.

وكان والدا براد هوارد، تلقيا عددًا من التقارير والرسائل من مدرّس الفيزياء بشأن ابنهما، لأنه كان يسيء التصرّف في الصفّ.

وبعد أن فاض الكيل بوالده، أخبره بأنه إذا تلقى شكوى أخرى فإنه سيحضر معه إلى المدرسة، ويجلس بجانبه في الصف، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي حديثه مع موقع “بازفيد” قال براد: “أحب الكلام كثيرًا، ولذلك قام مدرّس الفيزياء بمراسلة أبي بشأن هذا الموضوع”.

وأوضح والده، أن ابنه يحب حياة الاحتفالات؛ ما يجعله يقع في المتاعب بين الحين والآخر قائلاً: “إذا حصلت على مكالمة أخرى، سأذهب معك إلى المدرسة وأجلس بجوارك في الصف”.

ولسوء حظ الابن المراهق البالغ من العمر 17 عامًا، اتصل المدرّس بوالده مرة أخرى.

وعلى الرغم من تحذيرات والده، إلا أن براد لم يتوقع أن يراه يجلس بجانبه في مقعده الدراسي.

وعلّق براد قائلاً: “لم أكن ألاحظ وجوده حتى بعد أن دخلت الصفّ وسلمّت على أصدقائي، لكنني صُدمت عندما وجدت والدي يجلس في مقعدي”.

ورغم ذلك، يبدو أن أصدقاء ابنه كانوا سعداء بوجود الوالد بجانبهم، وأشار الأب إلى أن أصدقاء ابنه أعجبهم مشاهدة صديقهم في موقف محرج.

ولاحقًا قامت أخت براد بنشر الدليل على قيام الأب بزيارة ابنه في المدرسة خلال محادثة عائلية على تويتر، حيث كتبت: “قال أبي لأخي، إنه إذا تلقّى مكالمة أخرى من مدرّس الفيزياء، فإنه سيذهب معه إلى المدرسة، وللأسف تلقّى أبي تلك المكالمة”.

وعلّقت امرأة، بأنها تعرّضت لموقف مماثل عندما كانت في المدرسة، حيث قامت والدتها بالحضور معها إلى الصفّ.

وأخبر الأب “بازفيد”: “أرجو أن لا يتكرر هذا الأمر، وأعتقد أنني لن أفعل ذلك مرة أخرى”.