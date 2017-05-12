هل سألت نفسك إذا كان هنالك شخص من القائمة لديك على "واتس آب" قد قام بعمل حظر لك، هناك 3 طرق يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وإذا وجدت تلك الطرق الثلاث، هذا يعني أن الشخص بالتأكيد قام بحظرك على واتس آب.

الطريقة الأولى: تاريخ آخر تواجد على واتس آب

واتس آب يتيح معرفة توقيت آخر مرة قام بها المستخدم بالتواجد على التطبيق وإذا وجدت هذا التاريخ لم يتغير فهذا لا يعني أن الشخص قام بحظرك ولكنه أول دليل يجب وضعه في الاعتبار.

الطريقة الثانية: double check (√√)

عند إرسال رسالة عبر واتس آب ستجد بجانبها علامة صح واحدة فقط(√) وهذا يعني أن الرسالة وصلت ولكن لم يرها المستخدم الآخر ولكن عند قراءتها ستجد علامة صح مرتين (√√) باللون الأزرق لذا إذا لم تحصل على علامتي(√√) لرسالتك فهذا هو الدليل الثاني على وجود حظر.

الطريقة الثالثة: تحديث لصورة الحساب والحالة

إذا لم تجد تغييرات على حساب المستخدم الآخر مثل صورته الشخصية أو حالته على واتس آب منذ فترة، وإذا قمت برؤية بروفايله من حساب آخر ووجدت تحديثا لحسابه فيجب إخبارك وبكل أسف أن هذا هو الدليل الأخير والقاطع بأن الشخص الآخر قد حظرك من على واتس آب.