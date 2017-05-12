«مايلي سايرس تعود بأغنيتها للسبعينيات».
مجلة فنية متحدثة عن الأغنية الجديدة لمايلي سايرس التي شهدت مسيرتها الفنية تقلبات عدة، والأغنية الجديدة تحمل اسم «ماليبو» بأسلوب يذكر بذاك العائد للسبعينات وبمظهر جديد. وتظهر الفنانة الشابة في فيديو كليب الأغنية وهي تركض وتمرح وترقص بشعر طويل على الشاطئ عند مغيب الشمس. ثم تستلقي في حقل ورود للتأمل.
«عودة قوية ومفاجئة».
النجمة التركية هازال كايا التي غابت عن الساحة الفنية لمدة عامين صدمت محبيها بأحدث ظهور لها من خلال صورة نشرت لها، بدت فيها تتدرب على الملاكمة مع مدربها الخاص، وظهرت بنحافة مفرطة، وقالت هازال أخطط لافتتاح مطعم ومستعدة اليوم لاستئناف نشاطي الفني بمسلسل وفيلم لن اكشف عن أي تفاصيل حولهما، وأعدكم بأن تكون عودة قوية ومفاجئة.
«حرباء الموضة».
صحيفة الـ «ديلي ميل» واصفة كيم كارديشيان بـ «حرباء الموضة» فقد أثبتت كارديشيان أنها تستطيع أن تنتقل من قصة الشعر القصيرة إلى الشعر الطويل في مدة ساعات فقط بمساعدة وصلات الشعر، وقد استعرضت النجمة تسريحة شعرها الجديدة بالتقاطها فيديو لها شاركته مع متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
«الشعب الهندي فنان بطبعه».
النجم جاستين بيبر بعد وصوله مطار مومباي في الهند واستقباله الحار هناك وقد أحيا حفلا ضخما في ستاد «دي واي باتيل» في مومباي. بيبر كان قد أحيا حفلا في دبي في عطلة نهاية الأسبوع ضمن جولته العالمية وكتب عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «دبي أنت رائعة، والهند أنت القادمة».
صحيفة بريطانية تصف كارديشيان بـ «حرباء الموضة».. وجاستن بيبر يشيد بالشعب الهندي «الفنان بطبعه».. ومايلي سايرس تعود بأغنيتها للسبعينيات