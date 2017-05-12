«أشتاق جدا للتمثيل»

الفنانة كارول سماحة تفاجئ جمهورها بإعلان عودتها إلى التمثيل، لكنها لم تكشف أي تفاصيل عن العمل، الذي من المقرر أن تشارك فيه. ونشرت سماحة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها من جلسة تصوير جديدة، وعلقت «أشتاق جدا للتمثيل.. قريبا». يذكر أن سماحة شاركت في العديد من المسرحيات الغنائية في بداية مشوارها الفني، كما قدمت بطولة مسلسل «الشحرورة» الذي عرض في رمضان 2011.