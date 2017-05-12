تمكن العلماء من رسم خريطة واضحة للدماغ البشري منذ نموه جنينا في رحم أمه إلى ما بعد ولادته، بمسح شعاعي لدماغ الطفل في أثناء نومه، لإنتاج صور شديدة الوضوح عن تكوين الدماغ في بدايته، وقد أسفر مشروع ريادي لرسم خريطة المحاور العصبية، التي تنقل الإشارات الكهربائية بين الخلايا العصبية في عقل الطفل، من رحم الأم إلى الولادة، عن إنتاج آلاف الصور التي من شأنها أن تساعد العلماء على معرفة أسباب الإصابة بأمراض مثل التوحد والشلل الدماغي واضطرابات نقص الانتباه وضعف التركيز.



وتغطي الدفعة الأولى من الصور أدمغة 40 مولودا جرى مسحها شعاعيا في أثناء النوم لإنتاج صور مذهلة شديدة الوضوح عن تكوين الدماغ في بدايته والروابط العصبية الشائكة التي تنقل بعض الإشارات الأولى بين مناطق الدماغ.

وكان الهدف من توفير الدفعة الأولى منح الباحثين أول فرصة لتحليل البيانات، وإرسال آرائهم إلى كبار العلماء في كلية كنغ في لندن وجامعة اوكسفورد وكلية امبريال في لندن، الذين يشرفون على مشروع رسم خريطة الدماغ البشري بمنحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 15 مليون يورو.



وستنشر مئات آلاف الصور الأخرى في الأشهر والسنوات المقبلة، أغلبيتها من 1000 رضيع نائم ومن 500 آخرين مسحت أدمغتهم شعاعيا وهم في الرحم.