بعدما أثارت القلق والرعب لمدة أسبوعين في ولاية ألاسكا الأمريكية، عادت أفعى البايثون البورمية الضخمة "سام"، إلى أصحابها، دون أن يدري أحد كيف هربت ولا أين عاشت 14 يوماً، ولا كيف عادت إلى المنزل.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فإن أفعى البايثون البورمية الصفراء "سام"، التي يبلغ طولها ستة أمتار، ووزنها 46 كيلو جراماً، تعيش في منزل صاحبها ديفيد هايد، بمقاطعة ماتانوسكا سوسيتنا.

ومنذ أسبوعين، قام "هايد" بإبلاغ هيئة رعاية الحيوانات عن هرب الأفعى، والتي قامت بدورها بتحذير سكان المقاطعة ومدينة أنكوراج، مع حملة تمشيط وبحث.

وتضيف الصحيفة: يوم الاثنين الماضي، دخل "هايد" منزله وفوجئ بالأفعى ممددة في غرفة المعيشة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن "هايد"، قوله: "قبل اختفائها تناولت الحية أرنباً وزنه 12 كيلو جراماً، وحين عادت كان يبدو عليها الجوع والإرهاق، وعلى جسمها آثار قطران أسود من أسفلت الطريق".

وعن عودتها يقول: "صادف أني تركت باب المنزل مفتوحاً وأنا بالخارج، وعُدت بعد قليل فوجدتها، لا أدرى ما حدث لها في الأسبوعيين الماضيين؛ لكنها عادت".

وتعد أفعى البايثون البورمية من أكبر ستة ثعابين على وجه الأرض، وتعيش في الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، ويبلغ متوسط عمرها ما بين 20 إلى 25 عاماً، وطولها يتراوح بين 5 إلى 7 أمتار، ويصل وزنها إلى 90 كيلو جراماً، وأفعى البايثون البورمية غير سامة، وتقتل فرائسها باستخدام عضلات جسمها القوي؛ حيث تلتف حول الفريسة وتضغط عليها بقوة حتى تلفظ أنفاسها.