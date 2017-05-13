يعرف صيادو الغزلان أن هذه لحظة نادرة الحدوث في عالم الصيد، حين اقترب غزال صغير من فوهة بندقية صياده بولاية إنديانا الأمريكية، ولعقها بشفتيه، بل وسمح لأحد الصيادين بلمسه والربت عليه.

وقالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، إن الواقعة حدثت نهاية الأسبوع الماضي، حينما كان الصياد الهاوي ليون شامبين في رحلة صيد بمقاطعة هندريكس في ولاية إنديانا، والتقطها "شامبين" بالكاميرا.

وتضيف الوكالة: كان الصيادون في مخبئهم تحت إحدى الشجيرات، يجلسون في صمت وصبر وترقّب، للحظة ملائمة لصيد غزال، لكنهم فوجئوا بهذا الصغير يقترب من "شامبين" بشجاعة، ويلعق فوهة البندقية، بل ويسمح لأحد الصيادين بلمسه والربت عليه.

ويعلق "شامبين" قائلاً: "لم تكن أمّ الصغير موجودة لتعلّمه الحذر من الخطر، كما اعتدنا مع الغزلان"، ويضيف: "إنه لقاء يحدث مرة واحدة في العمر".