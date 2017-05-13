أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الأربعاء خلال حدث خاص أقامته في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية أن عدد مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 تجاوز النصف المليار، وذلك بعد نحو سنتين تقريبًا من إطلاق النظام.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها Build 2017 إن نظام ويندوز 10، الذي أُطلق أول مرة يوم 29 جويلية 2015، يعمل الآن على أكثر من 500 مليون جهاز.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا ناديلا، خلال المؤتمر عن بلوغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا للنسخة التجارية من حزمة أوفيس 365 السحابية أكثر من 100 مليون، كما أعلن عن أكثر من 140 مليون مستخدم نشط شهريًا لمساعد الشركة الرقمي كورتانا.

وفيما يخص نظام ويندوز 10، يُذكر أن النظام حقق 75 مليون مستخدم خلال الأسابيع الأربعة الأولى لإطلاقه، ثم 110 مليون بعد 10 أسابيع، ثم 200 مليون خلال الأشهر الستة الأولى، ثم 270 مليون خلال 8 أشهر، ثم 300 مليون خلال 9 أشهر، ثم 350 مليون بعد 11 شهرًا، ثم 400 مليون بعد 14 شهرًا.

كما يُذكر أن مايكروسوفت قد وضعت لنفسها هدفًا يتمثل في بلوغ أكثر من مليار مستخدم لنظام ويندوز 10 خلال سنتين إلى ثلاثة سنوات من إطلاقه.

يُشار إلى أن نظام ويندوز 10 حظي بنفس النجاح الذي حظي به نظام ويندوز 7، إذ إنه تفوق على كل من ويندوز 7 وويندوز 8 خلال الأشهر الأولى على إطلاقه، وذلك لعدة أسباب يُذكر منها أنه توفر كتحديث مجاني لمستخدمي نظامي ويندوز 7 وويندوز 8.1 خلال السنة الأولى.

وتصف مايكروسوفت نظام ويندوز 10 بأنه خدمة، ما يعني أنها سوف تقوم كل سنة بإصدارات تحديثات تبني على التحديثات السابقة، وذلك على غرار نظام “ماك أو إس” من آبل، وحتى الآن أطلقت الشركة ثلاثة تحديثات رئيسية كان آخرها في شهر أفريل الماضي.

جدير بالذكر أن الإعلان الجديد من مايكروسوفت يأتي بعد أيام من إعلان الشركة عن إطلاق نسخة من نظام ويندوز 10 باسم “ويندوز 10 إس” تستهدف قطاع التعليم، وتختلف بكونها لا تدعم إلا التطبيقات الموجودة على متجر ويندوز.