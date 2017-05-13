يلجأ الزوجان إلى الطلاق كآخر الحلول بعد أن تصل الحياة بينهما إلى طريق مسدود، وفي كثير من الأحيان تنتهي الحياة الزوجية نتيجة خلافات حادة بين الزوجين، تدفع أحد الزوجين إلى الانتقام من الآخر حتى بعد الطلاق.

وفيما يلي أغرب قصص الانتقام التي حدثت بعد الطلاق، بحسب موقع أوودي للغرائب:



1- زوجة تدفع مبلغ تسوية الطلاق بالعملات المعدينة



نشر أحد مستخدمي موقع "ريديت" الشهير صورة للمبلغ الذي أعادته زوجة لزوجها بعد الطلاق، على شكل عملات معدنية ضمن عبوات بلاستيكية.



وقال الزوج: "انتهت إجراءات الطلاق الأسبوع الماضي، وأمرت المحكمة زوجتي أن تعيد لي مبلغ 50.12 ألف دولار، شاهدوا كيف أعادت المبلغ". وأرفق التعليق بصورة للمعلات النقدية المعدينة في 3 عبوات من البلاستيك.

2- عمدة بلدة يقدم صخرة هدية لطليقته

واجه عمدة بلدة ساينت تيودور في مدينة كيوبيك الكندية تهماً بالإساءة لزوجته السابقة، بعد أن أرسل لها في عيد ميلادها هدية عبارة عن صخرة تزن 20 طناً، فوجئت بها عند باب منزلها.



3- زوج ينتقم من فستان زفاف طليقته

لم يجد زوج أمريكي وسيلة للانتقام من زوجته السابقة، سوى إنشاء صفحة على الإنترنت تحمل اسم "فستان زفاف زوجتي السابقة"، حاول فيها تعداد أكثر من 100 طريقة لاستخدام فستان الزفاف بطريقة ساخرة مرفقة بالصور.



وعلى الرغم من مطالبة زوجته بإزالة الصفحة، إلا أنه رفض ذلك، خاصة بعد أن وصل عدد متابعيها إلى مئات الآلاف، حتى أنه ظهر في برنامج تلفزيوني للحديث عن مشروعه الانتقامي الغريب.



4- رجل يترك قنبلة وهمية بمطبخ طليقته



ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية القبض على راندولف سميث (51 عاماً) بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل وزرع قنبلة مزيفة بالإضافة إلى مقاومة الاعتقال، بعدما ترك قنبلة وهمية على طاولة المطبخ لبث الرعب في نفس زوجته السابقة.



5- رجل يلوث حوض استحمام زوجته



اشتعل غضب رينيه دانيال (64 عاماً) عندما طلبت منه زوجته الطلاق، فما كان منه إلا أن عمد إلى تعبئة حوض الاستحمام الخاص بها بالسماد العضوي المصنع من فضلات الحيوانات، وطاردته الشرطة في مدينة مونتريال الكندية بعد ذلك 10 أميال وهو يقود جراره الزراعي قبل أن تقبض عليه.



6- زوجان يقسمان المنزل بجدار

توصل زوجان من نيويورك إلى حل يرضي الطرفين ببناء جدار عازل داخل المنزل، بعدما رفض كل منهما التنازل للآخر عن حصته بعد ست سنوات من المنازعات في المحاكم صرفها خلالها مئات الآلاف من الدولارات على أتعاب المحامين.



7- زوجان استخدما منشار لقص ممتلكاتهما بالنصف

استخدم المزارع الصربي برانكو زيفكوف (76 عاماً) منشاراً كهربائياً لتقسيم كل أدوات المزرعة من المنتصف بما فيها أدوات وآلات الزراعة، بعد أن شعر بالغضب من قرار المحكمة الذي ألزمه بتقسيم المزرعة بينه وبين زوجته فوكادينكا بعد 45 عاماً من الزواج.



8- امرأة تطلق خاتم الزفاف إلى الفضاء

في عام 2012 وجدت امرأة نيوزلندية وسيلة للتخلص من خاتم الزفاف عبر وضعه داخل صارخ محلي الصنع وإطلاقه في الفضاء، وصورت عملية الإطلاق ونشرتها في مقطع على يوتيوب قبل أن يقوم الموقع بحذفه.



9- زوج يعلق لافتة احتجاج على منزله

لجأ زوج بريطاني إلى وسيلة احتجاج غريبة، بعد أن علّق لافتة على منزله يطالب فيها زوجته السابقة بإعادة ممتلكاته، بعد أن اكتشف أن زوجته أفرغت محتويات المنزل بالكامل بعد الطلاق.