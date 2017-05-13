أصبحت العناوين حول خرق البيانات الإلكترونية شائعة جداً، والسبب قد يكون استعمال المستخدمين لكلمة سر من السهل حفظها.



وأظهرت دراسة لشركة Keep Security أن 17% من 10 ملايين كلمة مرور، هي لسلسلة الأرقام 123456، وهي لا تزال كلمة السر الأكثر شعبية يتم استخدامها لحسابات عدة لسهولة حفظها، ما يسهل الأمر للقراصنة باختراق عدد كبير من هذه الحسابات.



الحل لتجنب هذه الخروقات قد يكون بالتخلص كليا من استخدام كلمات المرور.علما أن بيل غيتس كان قد تنبأ قبل 30 عاما باختفاء الرموز السرية بشكل كامل.



وكانت العديد من الشركات قد بدأت بالتوجه إلى التكنولوجيا البيومترية لتحل محل إدخال كلمة السر.تتضمن هذه التكنولوجيا ماسح بصمة الأصبع fingerprint scanner وتقنية بإمكانها التعرف على أنماط الصوت مثل جهاز Amazon Echo بالإضافة إلى الأجهزة التي تتعرف على الوجوه.



وكانت شركة "آبل" من السباقين في هذا الموضوع، حيث إنها قامت قبل 4 أعوام بتزويد هواتف "آيفون" بماسح الأصبع لفتح وقفل الشاشة.



كما أن شركة "مايكروسوفت" بدأت الشهر الماضي بالسماح لـ800 مليون مستخدم لمنتجاتها مثل الـ Outlook و Skypeو X Boxبتسجيل الدخول على هواتفهم الذكية عبر بصمة الأصبع.



يبقى السؤال حول ما إذا كان بإمكان الشركات إقناع المستخدمين بالتخلص كليا من كلمات السر والتحول بشكل كامل إلى الـ Biometric Log – Ins، وهذا يطرح سؤالا آخر حول احتمالية نجاح القراصنة أو الهاكرز باختراق هذا النوع من التكنولوجيا؟ علماً أنه قد نجح بعضهم بنسخ أصوات باراك أوباما وهيلاري كلينتون ودونالد ترمب.