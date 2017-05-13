كشفت تسريبات جديدة موعد إطلاق هاتف آيفون 8 والوقت الذي سيتوفر به في الأسواق، وهو أمر سيزيد من غضب الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك.

وكان كوك عبّر منذ أيام في مقابلة صحفية مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن غضبه من التسريبات المتكررة عن آيفون 8 قائلا إن هذه التسريبات هي السبب وراء تراجع مبيعات آيفون 7 وآيفون 7 بلاس.

وحسب رئيس أبل فإن تسريب مواصفات آيفون 8 تدفع المستخدمين إلى انتظار النسخة الجديدة، والامتناع عن شراء الإصدارات الحالية من آيفون وفقا لسكاي عربية نيوز.

ويقول التسريب الجديد إن أبل ستطرح هاتف آيفون 8 بشاشة OLED في شهر سبتمبر القادم وكذلك هاتفين آخرين بشاشة LCD الأقل تطورا، على أن تصل هذ الأجهزة إلى الأسواق في أكتوبر.

وينفي التسريب الجديد تقارير قالت إن أبل ستتأخر في إطلاق آيفون 8 إلى عام 2018، وهذا النفي من شأنه دفع مزيد من المستخدمين لانتظار الهاتف الجديد وعدم الإقبال على النسخ الحالية من آيفون، والتسبب بمزيد من الغضب لرئيس أبل.

وجاء تسريب موعد إطلاق آيفون 8 عبر موقع "إيكونوميك ديلي نيوز" الصيني الذي نقل عن مصادره في شركات تصنيع المكونات الداخلية الخاصة بهاتف أبل مثل شركات TSMC التايوانية وشركة Zhen Ding Technology الصينية و شركة Simplo Technology التي تزود أبل بالبطاريات، نقل عن تلك المصادر استعداد تلك الشركات للإسراع في صناعة المكونات اعتبارا من بداية يونيو لتلبية احتياجات أبل.