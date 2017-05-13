«عودة قوية ومفاجئة».

النجمة التركية هازال كايا التي غابت عن الساحة الفنية لمدة عامين صدمت محبيها بأحدث ظهور لها من خلال صورة نشرت لها، بدت فيها تتدرب على الملاكمة مع مدربها الخاص، وظهرت بنحافة مفرطة، وقالت هازال أخطط لافتتاح مطعم ومستعدة اليوم لاستئناف نشاطي الفني بمسلسل وفيلم لن اكشف عن أي تفاصيل حولهما، وأعدكم بأن تكون عودة قوية ومفاجئة.