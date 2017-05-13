شهدت بريطانيا مؤخرا أكبر تسوية طلاق في تاريخها، حيث أجبر قاض بالمحكمة العليا تاجرا بريطانيا سابقا بشركة نفط وغاز في لندن، على دفع ما يقدر بنسبة 41.5% من مجموع أصوله الزوجية.



453 مليون جنيه إسترليني (نحو 580 مليون دولار)، لتسوية طلاقه من زوجته البالغة من العمر 44 عاما.

وفي بداية إجراءات الطلاق اعترض الزوج على منحها ذلك المبلغ، بحجة انه قام «بإسهامات خاصة» في ثروة الأسرة، لكن قبل أسبوعين من جلسة المحكمة قرر «عدم مواصلة الاعتراض على الإجراءات»، وذلك لأسباب لم تتضح على الفور.



وتبلغ ثروة الزوج (61 عاما) ما يفوق المليار جنيه إسترليني، تم جمعها خلال زواج طويل تخلله «مساهمة عادلة ومتساوية في رفاه الأسرة» بحسب ما قالته الزوجة.