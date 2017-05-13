أدى أمير نرويجي صغير رقصة داب الشعبية في النرويج، بينما كان يقف في عداد العائلة الملكية في أثناء الاحتفال بالذكرى الـ 80 لميلاد الملك والملكة.



فقد تجمع نبلاء النرويج على شرفة قصر أوسلو الملكي للاحتفال بالذكرى الثمانين لميلاد الملك هارالد والملكة سونيا، وشاهدهم الملايين في جميع أنحاء العالم.



لكن الاحتفال هذا لم يمض على «خير»، إذ تسلل الملل إلى نفس الأمير سفير ماغنوس المشاغب، فأدى للحشود حركة رقص «داب» الشعبية مسليا أقاربه.

وماغنوس (11 عاما) هو أصغر أطفال ولي العهد الأمير هاكون وزوجته ميتي- ماريت، والثالث في خط العرش النرويجي. وتبدو روح الفكاهة التي يتمتع بها هذا الأمير المشاغب إرثا أسريا، فوالده ولي العهد الأمير هاكن مازح الجميع مزحة غريبة عندما حلق لحيته في أثناء خطاب تخلل حفل عشاء الليلة الماضية.