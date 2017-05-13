تهيمن حالة من القلق على سكان بلدة صغيرة في جنوب أفريقيا، بعد أن فر 5 أسود من متنزه كروغر الوطني، القريب منها.



وفرت الأسود صباح الاثنين من المتنزه الواقع قرب بلدة يقطنها نحو 5 آلاف شخص، قرب الحدود مع موزمبيق، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".



وأوضح المتحدث باسم المتنزه "رينولد ثاكولي"، أنه من المرجح أن تكون الأسود في حقول قصب السكر قرب الحدود مع موزمبيق.



وبدأ حراس متنزهات الحياة البرية والشرطة تفتيش المنطقة حول البلدة، وسيستخدمون المهدئات في اصطياد الأسود.



يشار إلى أن المنطقة المحيطة بمتنزه كروغر تعد واحدة من مناطق الجذب السياحي، وبها قرى ومزارع تربي الماشية.



وفي عام 2015م زحف أسد يدعى "سيلفستر" أسفل سياج كهربائي في متنزه آخر، وافترس الخراف لمدة 3 أسابيع قبل أن يعثر عليه الحراس ويصطادوه باستخدام مخدر.