يحظى الفنان شي هايلي (32 عامًا) بشهرة كبيرة، بعدما نجح في مساعدة عشرات النساء الصينيات على استعادة ثقتهن بأنفسهن بعد الولادة القيصرية، عبر "وشم مجاني" للأمهات اللواتي يرغبن في إخفاء آثار الولادة.



ونجح فنان الوشم الذى يمارس نشاطه في شنغهاي، في مهمته، مشيرًا (بحسب سكاي نيوز) إلى أنه استوحى الفكرة من الفنان البرازيلي، فلافيا كارفاليو، الذي يساعد النساء ضحايا العنف على إخفاء آثار الضرب.



وبدا "هايلي" مهمته للمرة الأولى عام 2015، وعندما شعر بسعادة الحالة الأولى بنتيجة العملية، بادر بتقديم خدمة الوشم مرتين في الشهر بشكل مجاني.