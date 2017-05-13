يؤثر النظام الغذائي الذي يتبعه الرجل أو المرأة في الخصوبة لديه.



وبإمكان أطعمة معينة أن تساهم في علاج مشكلات العقم وتعزيز الخصوبة، والحفاظ على وزن صحي للجسم.



ويقدم موقع "إيت رايت" مجموعة من النصائح الغذائية تساعد على تعزيز الخصوبة عند الرجال والنساء، في مقدمتها اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه، وتجنب السمنة؛ لكونها تؤثر سلبًا في الخصوبة عند الرجل لتأثيرها بهرمونات الذكورة لديه وعدد الحيوانات المنوية.



في حين أن تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة قد يساعد على خلق حيوانات منوية قوية، وكذلك الحال بالنسبة إلى النساء؛ إذ يساعدها النظام الغذائي الصحي على زيادة فرص الحمل وخلق منزل آمن وداعم لإقامة الجنين لمدة 9 أشهر.



كما يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالحديد التي تساعد على تقليل خطر "العقم التبويضي" حسب ما أكدت الدراسات العلمية، سواء الأطعمة الحيوانية أو النباتية.



وتتضمن الأخيرة الفاصولياء والبيض والعدس والسبانخ والحبوب الكاملة، وينصح أيضًا بإضافة فيتامين "سي" أو الفلفل أو التوت إلى وجبات الطعام لتعزيز امتصاص الحديد.



ونصح الموقع بالإقلال من الدهون المشبعة واستبدال الدهون غير المشبعة بها، مثل الأفوكادو وزيت الزيتون، والإكثار من البروتين النباتي عن الحيواني، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف والفيتامينات المتعددة، وتناول الألبان عالية الدسم بدلًا من قليلة الدسم والأطعمة الغنية بالكالسيوم.



وأخيرًا، شدد الموقع على أهمية تناول النساء حمض الفوليك يوميًّا؛ فعلى الرغم من أنه لن يزيد معدل الخصوبة، لكنه من المكملات الغذائية الهامة للنساء اللاتي يُحضّرن أنفسهن للحمل لمنع التشوهات عند الأجنة.